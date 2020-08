Sversamenti a Cariati, oggi Consiglio comunale ad hoc

Rete fognante comunale, è giusto che la questione venga affrontata nelle sedi istituzionali deputate. I motivi del disservizio, non imputabili all’Amministrazione Comunale e causa di danni irreparabili in termini di igiene, ambiente, economia e immagine saranno spiegati e discussi nel Consiglio Comunale monotematico ad hoc convocato per domani, giovedì 20, alle ore 18,30 nella sala del Centro Sociale.

In caso di seduta deserta l’assise convocata dal presidente vicario del Consiglio Comunale Francesco Cicciù si riunirà il giorno successivo, venerdì 21, alle ore 19,30 sempre al Centro Sociale, alla marina. La seduta è pubblica. È obbligatorio indossare la mascherina e osservare le misure di prevenzione e di distanziamento interpersonale.

Commenta

commenti