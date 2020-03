Il patto fra Arcidiocesi, Caritas e supermercati di Corigliano Rossano per donare la spesa a chi è in difficoltà

Anche a Corigliano Rossano si potrà donare qualcosa della propria spesa a favore dei più bisognosi

La fame ai tempi del Coronavirus. Un’emergenza, oltre che sanitaria, sinonimo di crisi economica e – finanche – alimentare. Tale da costringere il Governo – a prescindere dallo stanziamento di 400 milioni di euro nell’ambito del decreto “Cura Italia” – a puntare sulla sensibilità e sulle donazioni di privati, produttori e singoli cittadini. E, da buoni italiani, l’appello è stato già raccolto al balzo un po’ dovunque. Anche a Corigliano Rossano dove, grazie a una sinergia fra Arcidiocesi, Caritas e alcuni supermercati cittadini, si potrà donare qualcosa della propria spesa a favore dei più bisognosi.

I supermercati aderenti sono: Eurospin (Via Provinciale Nord Corigliano), Md (Contrada San Francesco), Conad Schiavonea, Conad (Via Nazionale Corigliano Scalo), Conad (Viale Sant’Angelo Rossano), (Conad Euroalimentari Rossano), Dok (Via Nestore Mazzei Rossano), (Conad Località Donnanna Rossano). E’ anche possibile fare donazioni monetarie intestate all’Associazione di volontariato Tenda (nella foto tutti gli estremi per effettuare i versamenti).

