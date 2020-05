Sulle mascherine i simboli di identità: partnership Maison Celestino – Perla di Calabria

Profondità, attaccamento alla vita e libertà, sono, questi, i simboli intorno ai quali si muove la partnership tra le due esperienze imprenditoriali

Avviata la collabortazione tra Perla di Calabria, progetto interamente ispirato, dal brand alle etichette narranti dei suoi liquori identitari ad uno dei principali marcatori identitari distintivi del territorio: la millenaria Abazia di Santa Maria del Patìr; e la prestigiosa Maison Celestino, ambasciatrice oltre i confini regionali del Made in Italy autentico.

È quanto fa sapere Vincenzo Lapietra esprimendo soddisfazione per la sinergia stretta con la storica e rinomata azienda tessile calabrese Celestino Tessuti che per la riapertura dello store di via Galeno, a Corigliano-Rossano, ha realizzato delle speciali mascherine.

Realizzate con le trame e l’eleganza dei tessuti, 100% in fibra naturale, le mascherine, che non sono da intendersi dispositivi di sicurezza, rientrano nella linea Home Style e saranno date in omaggio ai clienti che vorranno approfittare delle speciali promozioni pensate per festeggiare l’avvio di questa fase 2, partita ufficialmente anche per Perla di Calabria lo scorso 18 maggio.

