Sul Coronavirus non si scherza, le Bufale su Whatsapp arrivano anche in città

Verrebbe da dire che, in tempo di Coronavirus, ci mancavano solo le Fake News. Avvelenatori di pozzi che non si rendono conto del danno che possono procurare. Corigliano Rossano, e non solo, li stanno conoscendo. Prima dell’esplosione del focolaio nel lodigiano, in città, era stata presa di mira la comunità cinese mentre, in queste ore, è stato il turno di un addetto al settore turistico, accusato su Whatsapp di essere positivo al tampone.

Lo stesso ha dovuto difendersi su Facebook e, giustamente, ha anticipato un’azione legale contro i responsabili. La follia della paura e dell’abbozzare notizie senza fonti certe. Ma Corigliano Rossano è solo una goccia nell’oceano di disinformazione diffusa sul web.

C’è davvero l’imbarazzo della scelta: dalla voce femminile che fa riferimento ad alcune informazioni avute perché «il marito di una mia amica lavora in Regione» (ha provocato la razzia dei supermercati a Milano!), poi c’è chi ci spiega come autodiagnosticarci il Coronavirus, fino alla bufala sulla chiusure di tutte le scuole fino a nuovo ordine. Una situazione grave su cui stanno indagando anche le Procure di mezza Italia per debellare un nuovo virus: quello dell’idiozia di scherzare e lucrare su un’epidemia che sta mettendo in ginocchio l’Italia e la sua economia.

