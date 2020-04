Il Sud in rivolta contro Feltri. Gli edicolanti boicottano Libero

Centinaia gli avvisi spuntati qua e là nelle edicole calabresi che informano: qui il giornale Libero non verrà più venduto

L'”infelice uscita” di Vittorio Feltri – pronto a ribadire e sottolineare una volta ancora l’inferiorità della gente del Sud – ha scatenato una vera e propria sommossa fra migliaia di meridionali, stanchi dei continui attacchi carichi di bile del direttore del quotidiano nazionale Libero. Una mancanza di rispetto che evidentemente non si è più in grado di tollerare, che ha smosso gli animi istituzionali, politici e non solo. Non a caso, decine di edicolanti si sono convinti a “boicottare” la rivista. Non comparirà più fra gli scaffali di tanti rivenditori, fra di essi una libraia di Montalto Uffugo che, sul suo profilo social, dopo aver definito scandalosi i termini utilizzati da Feltri per parlare del popolo meridionale, ha annunciato che “essendo la mia libreria anche edicola, da oggi informerò i miei clienti, gente del sud e non solo, che il giornale ‘Libero’ non verrà più venduto da me, perché non è giusto arricchire gente che non ci porta rispetto”.

Dello stesso “orgoglioso” tenore tanti altri avvisi affissi su vetrine e saracinesche di edicole in tutta la Calabria: “Feltri manca di rispetto ai meridionali e qui non venderemo più il suo giornale”; “Qui non si vende più il quotidiano Libero”.

Negli anni Feltri ci ha dimostrato che – come si dice – “a lavar la testa all’asino si perde acqua, tempo e sapone”. Però, oggi, tutto il sud ha certamente dato prova, oltre che di quella proverbiale resistenza che lo contraddistingue, di un buon senso che se non altro avrà il merito di insegnare a Feltri e non solo a lui il significato di “dignità meridionale”.

