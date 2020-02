Succo di Clementine ed eccellenze calabresi in Kuwait

Anche la Calabria è presente all’Expo Kuwait – Italia 2020 che da oggi giovedì 6 fino a sabato 8 febbraio, a Kuwait City, ospiterà le eccellenze del Made in Italy. L’evento è organizzato con il patrocinio del Fondo Nazionale del Kuwait, dell’Autorità Nazionale per la Gioventù del Kuwait e dell’Ambasciata d’Italia in Kuwait.

Insieme alle oltre 80 aziende italiane presenti, tutte eccellenze nei vari settori dell’alimentare, del lusso, dell’abbigliamento e della tecnologia, a rappresentare la Calabria e l’intera rete Siamo Tutti Co-Produttori di Otto Torri sullo Jonio con Slow Food e della Comunità Slow Food Arberia Cosentina sono la responsabile della Rete Cristiana Smurra con l’Azienda di Agricoltura Sostenibile Biosmurra di Corigliano-Rossano la Pasticceria Artigianale Sweet Gate di Enzo Pellicorio di Acri con la quale Otto Torri sullo Jonio e la rete dei produttori Slow Food del territorio ha partecipato nei mesi scorsi ai celebri Mercatini di Natale 2019 di Rovereto.

A visitare ed apprezzare gli stand di Biosmurra presente con il celebre succo di clementina 100%, con i formaggi affinati agli agrumi della Sibaritide dall’Azienda Radichino dei Fratelli Pira di Ischia di Castro e con i mieli agli agrumi del territorio dell’azienda Sposato di Acri insieme a quello di Sweet Gate con i suoi dolci di mandorla, taralli e bocconotti di Acri sono stati, oggi ( giovedì 6 febbraio) il Principe Ereditario del Kuwait, lo Sceicco Al-Ahmed Al-Sabah e l’Ambasciatore italiano in Kuwait Carlo Baldocci.

L’Expo Kuwait – Italy 2020 rappresenta la prima esposizione tra Italia e Kuwait, Paese con una moneta molto forte, volontà di aprirsi a nuovi mercati e soprattutto ad importare beni da Paesi alternativi alla Cina.

