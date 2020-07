Confezionavano stupefacenti nascosti dietro a due imbarcazioni, a Corigliano Rossano 4 arresti e 2 minori denunciati

Una volta confezionate, le dosi dello stupefacente venivano immediatamente vendute nella zona marina di Schiavonea

Sono stati tratti in arresto dalla Polizia di Stato in servizio al Commissariato P.S. di Corigliano Rossano per i reati di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente in concorso M. L. di anni 20, C. P. G. di anni 18, A. P. di anni 19 e B. G. di anni 34. Sono stati invece deferiti in stato di libertà per gli stessi reati i minori B. A. e A. A. entrambi di anni 17. Ben nascosti dietro due imbarcazioni adagiate sull’arenile demaniale, tra l’alternarsi dei lidi balneari, dopo servizi di appostamento e pedinamento, gli arrestati sono stati sorpresi mentre erano intenti a confezionare della sostanza stupefacente del tipo “Marijuana” con bilancini di precisione e materiale di confezionamento.

Una volta confezionate, le dosi dello stupefacente venivano immediatamente vendute nella zona marina. Nella circostanza sono stati sequestrati 300 grammi di sostanza del tipo “marjuana”, in parte già divisa in dosi, nr. 02 bilancini di precisione, vario materiale di confezionamento e la somma in contanti di circa € 320,00. Per i fatti accertati si è proceduto all’arresto dei nominati in oggetto e, come disposto dal P.M. di turno, sono stati sottoposti al regime degli arresti domiciliari a disposizione dell’A.G. procedente, ad eccezione dei due minori che sono stati deferiti in stato di libertà alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

Commenta

commenti