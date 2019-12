Sorpreso a vendere stupefacenti, 19enne arrestato dai Carabinieri

Emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere

Un 19enne pregiudicato del Gambia è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cosenza con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza ad un pubblico ufficiale. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Cosenza su richiesta della locale Procura della Repubblica. Il giovane, lo scorso 16 ottobre, nel corso di un servizio coordinato per la prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, è stato sorpreso nei pressi del Piazzale Autolinee mentre era dedito alla vendita al dettaglio di sostanze stupefacenti.

IL GIOVANE AVEVA UNA FITTA RETE DI CONTATTI E CLIENTI

I militari intervenuti nel corso del servizio, dopo aver raggiunto il giovane africano, hanno tentato di bloccarlo e fermarlo, ma l’uomo, divincolandosi con la forza è riuscito a fuggire. In quell’occasione il fuggitivo ha perso un giubbino, all’interno del quale sono state rinvenute 13 dosi termosigillate di “hashish” del peso complessivo di 23,8 gr.; 6 dosi termosigillate di “marijuana” del peso di gr. 9,6; nonché 20 compresse di ansiolitici. I successivi approfondimenti di indagine hanno consentito ai militari della Sezione Radiomobile di ricostruire le dinamiche criminali poste in essere dal 19enne; che è risultato avere una fitta rete di contatti e di clienti che si rifornivano da lui per l’acquisizione di sostanze stupefacenti.

In virtù dell’alacre sforzo investigativo dei militari della Sezione Radiomobile, sotto il coordinamento dell’Autorità Giudiziaria, è stato dunque delineato un quadro che ha condotto in breve tempo ad individuare a carico del giovane africano gravi indizi di colpevolezza. Lo stesso è stato rintracciato e catturato all’interno di uno stabile del centro condiviso con altri stranieri. Espletate le formalità di rito l’arrestato è stato trasferito nella Casa Circondariale di Cosenza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.

