Gli studenti del Green di Corigliano a bordo della nave da crociera approdata al Porto

L’arrivo della nave da crociera salutato dall’entusiasmo di tanti studenti ma anche da qualche polemica

Oggi per gli alunni dell’indirizzo nautico dell’Istituto Green – Falcone e Borsellino di Corigliano le lezioni hanno cambiato pelle. Un appuntamento entusiasmante, senza banchi e senza aule, legato all’esperienza di alternanza scuola-lavoro, che ha permesso agli allievi di salire a bordo della nave da crociera “Spirit of Discovery” in rada nella darsena del porto di Corigliano-Rossano. Sotto l’occhio vigile e la guida del Comandante, gli studenti hanno avuto modo di vedere dal vivo come si conduce una nave dalla plancia in sicurezza, con l’aiuto degli ormeggiatori e dei rimorchiatori. Dalla teoria didattica alla pratica vera e propria, grazie a un approfondimento concreto di quanto viene studiato ogni giorno a scuola.

Ma in concomitanza all’approdo della nave crocieristica Saga, che ha sversato nella Sibaritide circa 1000 turisti britannici, non sono mancate le polemiche.

Mentre noi facciamo l’accoglienza per i turisti, rimettendoci soldi e lavoro, i vigili ci aspettano per farci le multe – si legge in un post che la Pro loco di Corigliano ha pubblicato sul suo profilo social -. Io personalmente sono arrivato a Sant’ Antonio con il gruppo folcloristico per coordinare la visita al Castello, i vigili non ci hanno dato cinque minuti di tempo per coordinare la visita al castello e siamo stati multati ancor prima di scendere dalla macchina, ebbene che il Signor Sindaco e l’ amministrazione queste cose le sappiano….. W il nostro Comune

