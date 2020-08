Strutture modulari e nuovi immobili, il piano comunale per l’apertura sicura delle scuole

Il plesso “Ariosto” di Corigliano sarà trasferito in una struttura ad hoc che il comune prenderà in locazione

Prevenzione Covid e apertura scuole, con l’obiettivo di rispettare tutte le prescrizioni imposte a garanzia del distanziamento interpersonale tra gli alunni gli uffici comunali provvederanno all’acquisto di adeguate strutture modulari di tipo scolastico ed alla locazione di immobili per tutti quegli istituti cittadini le cui aule sono state valutate non sufficienti in relazione alla necessità di spazi richiesta.

È quanto fa sapere l’assessore all’uso e assetto del territorio Tatiana Novello che nella giornata odierna (giovedì 27 agosto) ha provveduto, in aderenza a quanto prescritto, a far comunicare alla Protezione Civile della Regione Calabria gli spazi già definiti e quelli in via di definizione per i singoli istituti scolastici cittadini.

«Per l’istituto Ariosto in particolare – precisa – si sta provvedendo a prendere in locazione un immobile ad hoc per l’imminente apertura dell’anno scolastico 2020-2021 e che – conclude la Novello – la comunità scolastica in questione (rimasta priva di proprio edificio) potrà dunque regolarmente fino alla ultimazione del plesso, in fase di ristrutturazione».

