Una struttura sanitaria fatiscente nel cuore di Cassano Jonio. Degrado dappertutto

Il complesso ospita la postazione del 118 e quella del laboratorio analisi dove stamattina si è registrata una copiosa perdita d’acqua. La denuncia di Cersosimo

«L’ospedale di Cassano Ionio cade a pezzi mentre la Regione Calabria continua a fare proclami. E’ oramai nota e risaputa la vicenda della sanità calabrese, ancor più agli onori della cronaca dall’inizio di questa pandemia che oramai ha stravolto le nostre vite». Parte da qui la denuncia di Pasquale Cersosimo, un cittadino attivo di Cassano Jonio, che mette alla luce uno stato di degrado e abbandono disarmante all’interno del complesso di via Ponte Nuovo. Una struttura che al suo interno alterna stridenti contraddizioni, dei veri e propri ossimori strutturali e sociali. Già perché se l’intera area dell’immobile vige in una preoccupante situazione di degrado (basta vedere le foto allegate per accorgersi di quello che accade) al secondo piano dello stesso edificio è ospitato un hospice che negli anni è diventato un fiore all’occhiello della comunità cassanese.

«Proprio ieri sera – dice Cersosimo – sulla questione degli ospedali calabresi si è soffermata l’Arena di Giletti, che ha mostrato la mappa degli ospedali della nostra regione, costati suon di quattrini, ma mai entrati in funzione. Nella mappa fornita dal popolare presentatore però – precisa – non figura più l’ospedale di Cassano allo Ionio, segno tangibile che oramai questa struttura, costruita a cavallo tra gli anni sessanta e settanta, è entrata nel dimenticatoio della politica che conta».

«L’ospedale in questione – aggiunge ancora – rivisto e modificato in ogni suo angolo, negli anni è diventato poliambulatorio, consultorio familiare, sede di un 118. Tutte strutture fatiscenti e lontane anni luce dalla parola dignità, eccezion fatta per il secondo piano, dove è stato istituito un Hospice, che tra le altre cose è diventato fiore all’occhiello della comunità per i servizi offerti e per la salubrità della struttura e degli ambienti». Oggi quello che si vede, però, è un «un mostro di cemento armato» mai utilizzato (o parzialmente utilizzato), che inizia a perder pezzi, tra la paura e le ansie della popolazione intera. È proprio di queste ore, infatti, l’ennesima denuncia per un’abbondante perdita d’acqua proprio nei pressi dell’ingresso del laboratorio analisi. Chi interviene?

«Eppure questo – fa presente ancora Cersosimo – è un luogo dove quotidianamente transitano persone, molte anziane e con difficoltà deambulatorie». Speriamo solo che qualcuno se ne ravveda e intervenga!

Commenta

commenti