Straface: «Solidarietà e stima nei confronti dell’ex comandante Levato»

L’Ex Sindaco della comunità ausonica omaggia l’ex comandante della Polizia locale: «esempio di onestà e professionalità»

«Profonda umanità, spirito di servizio, abnegazione e onestà. Non possiamo che collegare queste virtù alla figura e all’opera dell’ex comandante della Polizia locale di Corigliano Rossano, avvocato Arturo Levato, oggi maggiore del medesimo Corpo. Alla luce delle notizie riportate da alcuni organi d’informazione in questi giorni, non posso che esprimere, e penso di farlo anche a nome di numerosi concittadini, massima solidarietà e rinnovata stima nei confronti dello stesso Levato, esempio di integrità e rettitudine morale».

È quanto dichiara l’ex sindaco di Corigliano Calabro, Pasqualina Straface, rappresentante del Movimento del Territorio, in merito all’ormai nota querelle che vede protagonista l’ex comandante della Polizia locale.

«Pur senza volermi addentrare nella specificità della questione, reputo comunque evidenziare – prosegue Straface – l’estrema professionalità e l’impegno profuso con generosità al servizio della comunità da Arturo Levato, persona integerrima che mai si è risparmiata nell’adempimento delle sue delicate mansioni, anche e soprattutto in tempi di pandemia e durante il cosiddetto lockdown della scorsa primavera. Ecco perché sento il dovere di esternare a lui tutta la mia e nostra vicinanza, certo che il tempo sarà, anche in questo caso, galantuomo, restituendo onori e dignità».

