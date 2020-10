Strada Provinciale 188 di Rossano: «Finalmente si esce dal tunnel»

Alessandra Capalbo, coordinatrice di Civico e Popolare, saluta con soddisfazione l’avvio dei lavori per la sistemazione della Galleria che collega lo Scalo rossanese con il Centro Storico e la Sila

Domani è il giorno in cui inizieranno i lavori per la sistemazione della galleria paramassi sulla sulla Strada Provinciale 188 e che andrà a riqualificare un asse strategico per il collegamento con il Centro Storico di Rossano e con la Sila. Una notizia che viene accolta con gioia da Civico e Popolare e dalla coordinatrice cittadina Alessandra Capalbo. Il Movimento politico presente nel consiglio comunale di Corigliano Rossano, a tal proposito, esprime il proprio apprezzamento «per l’impegno profuso dal Presidente Iacucci per l’avvio di un’opera che, rientrante nell’ambito degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria, province e città metropolitane e attesa già dal 2015, vedrà la sua realizzazione».

