Storie di Calabria. Spunta qualche tavolino fuori dai bar: poi la “doccia fredda”

L’ordinanza della Santelli illude qualche gestore, che riapre. Poi la rapida chiusura dopo la pubblicazione del provvedimento del sindaco e l’arrivo dei carabinieri

Nella confusione determinata da ordinanze arrivate e in arrivo, a Catanzaro qualcuno stamattina ci ha “provato”. E così, sulla scorta dell’ordinanza di ieri sera della presidente della Regione, Jole Santelli, è anche spuntano qualche tavolino fuori dai bar, e qualche cliente che non vedeva l’ora di sedersi per gustarsi un caffè come ai tempi prima del Coronavirus. Una scena del genere si è vista, a esempio, in area Viale Lucrezia della Valle, arteria frequentata perché è uno dei “polmoni” direzionali di Catanzaro, con alcuni avventori (nella foto) seduti al sole davanti a un locale. E’ durato poco, però, il sogno, perché nel frattempo è arrivata l’ordinanza del sindaco Abramo che ha dii nuovo chiuso le serrande aperte dalla Santelli e, anche dietro intervento dei carabinieri, quel locale ha di nuovo abbassato la saracinesca. In generale, non si segnalano altri casi del genere, nemmeno sul orso Mazzini dove i bar pullulano ogni 20 metri, praticamente. Ma un gestore confida: «Vorremmo avere un po’ di certezze, perché una istituzione dice una cosa e poi un’altra dice il contrario». Intanto, fino a lunedì tutto resta chiuso: da lunedì sarò possibile l’asporto, almeno quello.

