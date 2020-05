Stazionarie le condizioni del bimbo precipitato dal terzo piano a Cariati

Ieri il piccolo è arrivato all’Annunziata con un importante politrauma che interessava la zona toracica e lombare. È in rianimazione

Restano serie ma stazionarie le condizioni del bimbo di 5 anni che ieri mattina è precipitato dal terzo piano di una palazzina in via Quasimodo a Cariati. Il piccolo è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale hub “Annunziata” di Cosenza ed è in costante osservazione da parte dei sanitari.

La tragica caduta ha causato una serie di traumi per tutto il corpo, soprattutto nella zona toracica e lombare. Non appena giunto all’ospedale bruzio i medici sono intervenuti subito per drenare il trauma emotorace, considerato che il bambino aveva un polmone completamente occluso. Inoltre sono stati evidenziati politraumi nella zona del bacino con l’interessamento di reni e milza.

Al momento la situazione è stazionaria e i sanitari attendono un miglioramento delle condizioni cliniche generali per poter programmare ulteriori interventi.

