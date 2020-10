Statuto: Venerdì 9 ottobre si discute di economia e territorio

Il presidente della Commissione per lo Statuto di Corigliano Rossano annuncia la tavola rotonda con Gianfranco Viesti e Domenico Cersosimo

Quale economia per una comunità che vuole costruire il suo futuro? Sarà questo il filo conduttore della tavola rotonda prevista per venerdì 9 ottobre alle 16,30 nella Sala degli Specchi del Castello di Corigliano in cui saranno a confronto esperti insieme a sindacati, associazioni di categoria e rappresentanti del mondo del lavoro. Il dibattito sarà moderato dal Presidente della Commissione Statuto Maria Salimbeni e vedrà gli interventi, dopo i saluti del Presidente del Consiglio Comunale Marinella Grillo e del Sindaco Flavio Stasi, del prof. Gianfranco Viesti, Ordinario di Economia all’Università di Bari e del prof. Domenico Cersosimo, Ordinario di Economia all’Università della Calabria e membro della Commissione Scientifica della Commissione Statuto. Un momento di confronto importante che sposta il focus della discussione sulla costruzione della nuova realtà urbana sulle tematiche dell’economia, del tessuto produttivo, della costruzione e generazione di valore e valori.

«Dopo aver discusso di istituti e funzionamento costituzionale con il prof. Amorosino affrontiamo l’idea di economia che pensiamo per il territorio – ha commentato il Presidente della Commissione Salimbeni – aprendo un tavolo di dibattito e di lavoro sui temi dello sviluppo della comunità insieme ad esperti e forze produttive ed economiche del territorio. L’attenzione della commissione deve essere rivolta alle questioni serie e costruttive e in questo senso stiamo svolgendo un lavoro prezioso e certosino che ci condurrà ad una sintesi nei tempi e nei modi che ci sono stati assegnati».

