Stasi vuole chiudere tutte le scuole e chiama l’opposizione per un un confronto

Sarebbe in corso in questo momento una conference call convocata d’urgenza dal primo cittadino per confrontarsi con le minoranze rispetto a questa decisione

Chiudere tutte le scuole alla didattica in presenza per limitare eventuali contagi da Covid-19. È questa l’idea che sarebbe già stata vagliata dal sindaco di Corigliano-Rossano, dopo un confronto con i dirigenti scolastici, e che ora il primo cittadino starebbe condividendo anche con i gruppi consiliari di opposizione.

È in corso, infatti, una videoconferenza skype, convocata d’urgenza, tra Stasi e i rappresentanti delle minoranze, proprio per discutere di questa possibilità che, però – da quanto se n’è saputo – il sindaco avrebbe già maturato e sarebbe pronto ad attuare già a partire dal prossimo mercoledì 11 novembre.

Chiusura, quindi, delle scuole per l’infanzia, delle primarie e delle secondarie di primo grado che ad oggi stanno svolgendo la didattica in presenza. Una decisione ulteriormente restrittiva rispetto alle direttive imposte alla Calabria dalla “Zona Rossa”. Tant’è che, a quanto pare, alcuni esponenti della minoranza avrebbero già fatto sapere di essere contrari a questo tipo di soluzione, considerato che la didattica in presenza – tranne alcuni ed isolati casi – fino ad oggi, almeno nella nostra città, non ha provocato l’innescarsi di nuovi casi o focolai.

La paura di tutti, in realtà, è che la chiusura delle scuole possa provocare un inevitabile ed ulteriore blocco di numerose attività produttive (oggi ancora concesse) e professionali.

