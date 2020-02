Stasi: chi ha distrutto la sanità farebbe bene a tacere

«Si è chiusa la stagione di chi ha ancora il coraggio di parlare di sanità, dopo averne devastato le fondamenta e parte quella della ricostruzione»

Intervento a muso duro del sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi. A tenere banco è ancora una volta la sanità, questione relativamente alla quale il primo cittadino punta il dito contro «esponenti della classe politica cittadina che hanno sostenuto chi ha chiuso gli ospedali di Cariati e Trebisacce e chi ha voluto il modello Hub-Spoke tra l’altro mai realizzato; che ha fatto perdere l’occasione della provincia della Sibaritide; che ha isolato totalmente Corigliano-Rossano anche internamente; ovvero che è responsabile anche degli enormi guasti della sanità di tutta la fascia ionica, farebbe una figura migliore tacendo.

FINISCE LA STAGIONE DELLE CHIUSURE O APERTURE DEI REPARTI PER SPINTE DI POTERE

Da stamane abbiamo aperto una interlocuzione per chiudere la stagione degli accorpamenti a vista, dalla sera alla mattina e concordare – con ASP, Commissario e Governatrice – un piano generale di riorganizzazione dello Spoke Corigliano-Rossano, che oltre ad essere funzionale, sia trasparente ai cittadini e con tempi definiti. Stiamo facendo, in pratica, ciò che si sarebbe dovuto fare molti anni fa, ma che altri – che hanno incredibilmente anche il coraggio di parlare – non sono stati in grado di fare.

Finisce la stagione delle chiusure o aperture dei reparti per spinte di potere e si apre quella della riorganizzazione complessiva degli ospedali per dare servizi migliori ai cittadini, posizione condivisa anche col Presidente della Regione. In pratica si è chiusa la stagione di chi ha ancora il coraggio di parlare di sanità, dopo averne devastato (davvero) le fondamenta e parte quella della ricostruzione».

