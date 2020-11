Stasi a Rapani: «Qualcuno lo avvisi che i suoi alleati hanno smembrato la Sanità pubblica per la privata»

Non si è fatta attendere la risposta del Sindaco di Corigliano Rossano nei confronti dell’esponente di Fratelli d’Italia Ernesto Rapani

Rapani parla di ospedali lager (?) mentre i suoi storici alleati politici, con lui in varie postazioni di governo, hanno smembrato la sanità pubblica per la privata, chiuso gli ospedali ionici e devastato il nostro Spoke. Le sue offese per me suonano come melodiosi complimenti.

A proposito, ma fa parte ancora dello staff di un assessore regionale? Perché l’ordinanza del suo Presidente prevede il raddoppio dei posti covid al nostro Spoke e 30 posti allo Spoke Paola-Cetraro. Forse non l’hanno avvisato, oppure è un altro confuso della politica nostrana.

In un momento come questo, ci sarebbe bisogno di senso di responsabilità, almeno per rispetto nei confronti dei medici che stanno lavorando nei reparti, dei pazienti ricoverati e delle decine che aspettano nei Pronto Soccorso, ma effettivamente aspettarsi responsabilità da certi personaggi è inutile.

