Stasi: positivo un consigliere comunale? Caso sospetto in attesa di tampone

Nuovo messaggio alla cittadinanza del sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi, chiamato da più parti a dissipare dubbi e incertezze circa la notizia circolata in città della positività di un consigliere comunale al Coronavirus. “Di ritorno da un tavolo tecnico con l’#ASP per il piano d’emergenza #COVID19 negli #Spoke della provincia – scrive il primo cittadino – ho ricevuto molte telefonate e messaggi relativi al presunto caso di un consigliere positivo al virus. Mi sono permesso di telefonare al diretto interessato, nonché di parlare col Direttore della UOC di Pronto Soccorso, in modo da poter dare delle informazioni corrette perchè ora più di altri momenti la comunità deve essere sempre aggiornata.

Si tratta di un caso sospetto, come ne capitano quotidianamente, e come tutti i casi sospetti vengono avviati al proprio percorso di sicurezza in isolamento, in attesa del tampone.

NECESSITA’ DI ATTIVARE IL PRE-TRIAGE AL PRONTO SOCCORSO 24 ORE SU 24

Purtroppo, come ho avuto modo di dire anche stamane al Commissario dell’ASP al tavolo tecnico (sul quale vi aggiornerò nel dettaglio più tardi) è necessario avere il personale SANITARIO per un pre-triage al #ProntoSoccorso 24 ore su 24, considerando che il pre-triage diurno – come vi ho raccontato – è attivo solo per volontà del Comune e grazie all’apporto dei volontari della Croce Rossa.

L’assenza di questo filtro in ore notturne – e la frequente indisponibilità di mezzi adeguati perchè troppo pochi a disposizione dello SPOKE, così come è accaduto anche altre volte – ha creato nuovamente allarme ed ha imposto la sanificazione degli spazi. In ogni caso, per fortuna, al momento i reparti sono già tornati pienamente operativi, è in corso di installazione una nuova tensostruttura per avere ulteriori spazi isolati con cui poter gestire eventuali emergenze ed ho chiesto, alla luce dei numerosi accessi di questi giorni, una ulteriore sanificazione approfondita in giornata.

IL VIRUS NON CONOSCE RUOLI, GENERE, ETA’

Per il resto qualcuno si stupisce perchè il caso sospetto è un consigliere. Ma così come sto dicendo spesso in questi giorni, il virus (o la paura del virus) non conosce ruoli, genere, età. Vi ho parlato del mio collega Suraci, di Montebello Jonico, e potrebbe capitare a tutti, anche a me: tutti possiamo avere paura, tutti dobbiamo augurarci che i nostri concittadini guariscano presto, tutti dobbiamo lottare usando pazienza e fiducia”.