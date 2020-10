Stasi: «Contro nuovo lockdown ma con la guardia alta»

Per quanto riguarda il nostro Spoke, grazie a pressioni quotidiane, manca poco per il completamento (finalmente) del laboratorio tamponi che dovrebbe essere attivato per fine mese, mentre restano ovviamente difficili le situazioni in quasi tutti i reparti vista la diffusa ed atavica carenza di personale con la quale combattiamo quotidianamente, con e senza covid-19.

Infine la situazione del contagio in città, al momento, non è drammatica. Dopo alcuni momenti critici con potenziali focolai, grazie all’ottimo lavoro del Dipartimento Prevenzione ed alle molte guarigioni, il numero dei contagiati attuali è di una decina, nessuno dei quali è ricoverato.

Devo però comunicare che nelle scorse ore è risultato positivo un dipendente comunale, il quale però molto diligentemente si era messo in quarantena già da più di una settimana in attesa dell’esito del tampone. Per questa ragione abbiamo deciso – in via del tutto precauzionale – di attivare l’istituto dello smart-working per l’intero settore in attesa di altri tamponi e delle indagini del Dipartimento Igiene.

Se possiamo quindi rallegrarci per il numero dei contagiati attuali, non possiamo assolutamente permetterci distrazioni, anzi, ciò che sta accadendo in molte zone della Calabria ci impone una attenzione più alta di quella avuta finora, senza sottovalutazioni. Lo ribadisco: la nostra arma migliore, oggi, non è il lockdown ma la responsabilità collettiva, che abbiamo già dimostrato e che dobbiamo continuare a dimostrare».