Stasi: «La nostra terra non sarà una prigione per nuovi schiavi»

Il Primo cittadino di Corigliano Rossano sostiene la Magistratura e solidarizza con le vittime. «La vera sfida è quella culturale»

La fotografia che ci ha restituito l’ultima inchiesta della magistratura (operazione Demetra sul caporalato) su un fenomeno che sicuramente conoscevamo e che combattiamo da sempre, squarcia ogni ultimo velo di ipocrisia e di indifferenza. La violenza dei comportamenti denunciati, la gravità dei soprusi, dei maltrattamenti ed in generale della cancellazione scientifica e sistematica della dignità delle persone e dei lavoratori, sommata alla disinvolta barbarie del linguaggio emersa dalle intercettazioni, non lasciano alcuno spazio di ulteriore interpretazione: siamo di fronte a forme di nuova schiavitù che come tali vanno definite, denunciate e contrastate a tutti i livelli perché insieme alla battaglia di diritto la vera sfida da vincere resta quella culturale.

È quanto dichiara il Sindaco Flavio Stasi esprimendo a nome dell’Amministrazione Comunale plauso nei confronti dell’azione della magistratura e tutta l’umana solidarietà e vicinanza nei confronti di tutte le vittime di violenze contro i diritti fondamentali di ogni persona che pensavamo appartenessero a momenti bui della storia che ritenevamo definitivamente superati dalle conquiste di civiltà e di diritto.

Pur nel rispetto – prosegue il Primo Cittadino – delle garanzie riconosciute dal nostro ordinamento a quanti sono coinvolti in questa inchiesta della magistratura, come Amministrazione Comunale, condanniamo senza se e senza ma, quanti hanno pensato o pensano – conclude Stasi – che la nostra terra possa diventare nei nostri campi, nella indifferenza e nell’omertà, la prigione dei nuovi schiavi del 21esimo secolo.

