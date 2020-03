“L’incontro a Teano” fra Stasi e Graziano: unità di intenti per rilanciare la Sibaritide

Prove di distensione fra il primo cittadino e il consigliere regionale, che bypassano un passato turbolento per il bene della comunità

L asciarsi alle spalle le antiche ferite di guerra, poiché l’unico barlume di speranza in una terra carcassa qual è la Sibaritide è ricominciare da zero. O magari da un’energica stretta di mano. Sarà forse da questa consapevolezza che avranno mosso i primi passi di riconciliazione il sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi e il consigliere regionale Giuseppe Graziano. Una sorta di mutuo patto di non belligeranza raggiunto in tempi non sospetti, se è vero – come lo è – che i “nostri”, giustappunto un anno fa, intessevano una campagna elettorale segnata da colpi bassi, sgambetti istituzionali, fake news e video eufemisticamente esilaranti. Insomma, il concreto armamentario di una battaglia senza esclusione di colpi.

RETORICA A PARTE, SI INVESTA SULLE VERTENZE CHIAVE DELLA NOSTRA AREA

Vediamola così: retorica, bonarie pacche sulle spalle e baci (di Giuda?) a parte, quell’atto di concordia che in città sta facendo un po’ sorridere, indignare ma anche esultare, a ben vedere può rappresentare un balsamico salvacondotto per il nostro territorio. Che poi, nella logica di quell’unione che fa la forza da sempre motto de L’Eco dello Jonio, due braccia in più che remano insieme non possono che far bene. E ce n’è un assoluto bisogno nella misura in cui la nostra Piana non vuole più patire la fame. Vuole ricominciare, a partire dalla sanità, quanto mai depauperata di strutture, servizi e personale e disperatamente alla ricerca di garanzie, in primis i livelli essenziali di assistenza. E non è un caso che sia stata proprio l’emergenza sanitaria la questione cardine dell’incontro a Teano fra Stasi e Graziano.

Ma tra foto di rito e messaggi di distensione, il nostro augurio è che l’unità di intenti e i principi di solidarietà non siano solo scellerati strumenti di propaganda, ma anzi l’indispensabile veicolo per il rilancio di alcune vertenze – passaggi obbligati per il risveglio della nostra sgangherata area: dal sovvenzionamento di agricoltura ed edilizia, passando per il rilancio dell’occupazione fino ad arrivare ai trasporti. Tutti fermi al palo, ma traini reali di uno sviluppo su cui – forse – si è deciso di investire sul serio. Magari mettendo da parte sciocche e pericolose manie di protagonismo.

