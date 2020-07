«Stasi disattende gli impegni, per questo chiude Bucita»

Dichiarazioni comitato direttivo – coordinamento circoli udc Corigliano-Rossano

«Come volevasi dimostrare. Le offese del Sindaco Stasi e la sua malcelata volontà di condurre il dibattito sui rifiuti in rissa, sono un tentativo maldestro di nascondere la sua incapacità e il suo mancato rispetto degli impegni presi per la soluzione del problema del conferimento dei rifiuti all’impianto di Bucita.

È del pomeriggio di ieri, giovedì 2 luglio, la nota prot. 67 a firma dell’Amministratore Unico della Ekrò, Società di gestione dell’impianto di Bucita, inviata al Sindaco della Città di Corigliano-Rossano, nella sua qualità di Presidente dell’ARO 2 – Sibaritide – Area di Raccolta Ottimale, responsabile della gestione efficiente del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti nel nostro comprensorio territoriale, che “comunica che ad oggi la Società non ha ricevuto il pagamento così come indicato dal Presidente ARO n. 2 – Sibaritide della ATO 1 Cosenza nella nota prot . Ris. Amm. n. 9 del 29 giugno 2020.

Permanendo così le gravi difficoltà economiche della società per la mancata corresponsione dei pagamenti dal 08.10.2019 al 30.06.2020, la società suo malgrado non è nelle condizioni di poter sostenere i costi relativi alla gestione dell’impianto per cause ascrivibili esclusivamente ai mancati pagamenti sopra citati. Pertanto, a far data da domani 03 luglio 2020 i conferimenti presso l’impianto di Bucita saranno sospesi.”.

Quindi, come da comunicazione sopra citata, di cui diamo notizia per rispetto della verità e soprattutto dei cittadini, a partire dalla giornata di oggi, i conferimenti dei rifiuti all’impianto di Bucita sono sospesi e la Città di Corigliano-Rossano rischia nuovamente di essere sommersa dai rifiuti, con conseguenze drammatiche per la salute e per l’incolumità dei cittadini. L’UDC di Corigliano-Rossano, preoccupata per la delicata situazione, chiede al Sindaco di Corigliano-Rossano di ottemperare immediatamente agli impegni presi».

