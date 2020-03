Stasi: nuovo caso di Coronavirus a Corigliano Rossano. È in isolamento domiciliare con la famiglia

In un video messaggio il sindaco di Corigliano Rossano ha comunicato la registrazione di un nuovo caso in città. Ai 38 contagi comunicati dalla Regione nel tardo pomeriggio si aggiungono quindi altri 3 casi

“Purtroppo in città si segnala un nuovo caso positivo al Coronavirus. Si tratta di un nostro concittadino anziano che per fortuna non ha necessitato di ricovero. Si trova quindi in isolamento domiciliare insieme ai suoi familiari”. A comunicarlo ai suoi concittadini è il sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi, che proprio ieri ha firmato un’ordinanza destinata a inasprire le misure già rigide del D.P.C.M. dell’11 marzo, chiudendo tutte le attività lasciate aperte dal Governo.

Sale quindi a quota quattro il bilancio dei contagi nella terza città della Calabria, mentre tre se ne registrano nella vicina Cariati, con l’accertamento di due nuovi casi positivi comunicati dal sindaco facente funzioni Ines Scalioti. Per fortuna nella cittadina jonica non si sarebbe innescato un focolaio a partire dal “paziente 1”, il primo cittadino di Cariati a contrarre il virus. I due nuovi contagiati, marito e moglie, sarebbero i suoceri del giovane di Latina – originario di Cariati – risultato positivo e a cui proprio ieri la Scalioti aveva augurato una pronta guarigione.

