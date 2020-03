Stasi: alcuni concittadini in quarantena, si attende il tampone. Denunciate compagnie di autolinee

“Si attendono i tamponi di alcuni cittadini che presentano sintomi associabili al Coronavirus ma al momento nessun nuovo caso in città”

Per fortuna sono sempre e “solo” 4 i casi accertati di Coronavirus nella città di Corigliano Rossano. Lo conferma il sindaco Flavio Stasi che specifica come ci siano alcuni concittadini in quarantena, che presentano sintomi riconducibili al Covid-19 e di cui si attendono i tamponi. Altri concittadini sono invece ricoverati nei reparti di Castrovillari e Cosenza.

Si tratta di circostanze gravose che hanno incoraggiato il primo cittadino a firmare proprio oggi una nuova ordinanza che vieta il transito veicolare e pedonale suo lungomare della città.

Poi aggiunge: “oggi sono state denunciate anche alcune compagnie di autolinee per mancato rispetto dell’ordinanza n. 49 che stabilisce che a Corigliano-Rossano c’è una sola fermata disponibile per le linee extraregionali, all’Agip, scalo di Corigliano. Voglio essere diretto: nel panorama di grande serietà e professionalità delle autolinee, c’è anche purtroppo qualche imbecille.

Infine un appello importante. Alle tre ragioni di prima necessità elencate dal #DPCM dell’#11Marzo per le quali è possibile circolare, ne va aggiunta una quarta: se si va a donare il sangue. Nonostante il coronavirus, i nostri concittadini che avevano bisogno di questo bene prezioso prima dell’inizio di questa epidemia, continuano ad averne bisogno. Per questo è importante che si continui a donare il sangue: questa è una ragione di prima necessità”.

