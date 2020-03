Stasi: 3 casi accertati in città. Possibili misure più restrittive

Dei due tamponi effettuati, uno è risultato positivo ed uno negativo. E’ un parente stretto del secondo paziente ricoverato

Salgono a quota 3 i casi positivi al Coronavirus nella città di Corigliano Rossano. A confermarlo con una nota stampa è il sindaco Flavio Stasi che nel contempo annuncia il possibile inasprimento delle misure contenitive e precauzionali. “Dei due tamponi effettuati sui due casi sospetti comunicati nei giorni scorsi, uno è risultato negativo, un altro positivo (si tratta di un parente stretto del secondo paziente risultato positivo). In totale, ad oggi, sono 3 i casi accertati. Il servizio prevenzione dell’Asp sta continuando a predisporre la quarantena obbligatoria per quanti hanno avuto contatti con i casi positivi. Monitorato anche il caso della vicina Cariati, per i possibili contatti sul territorio”.

Stasi informa che sono in atto verifiche, procedure ed interventi per ubicare nell’Ospedale Spoke di Corigliano-Rossano circa 40 posti letto per assistenza a pazienti con sospetta infezione da Covid19 più altri 8 per terapia intensiva ad hoc (leggi anche CORONAVIRUS, ECCO IL “PIANO DI GUERRA”: IL GIANNETTASIO SARÀ UN FORTINO). Lo stesso Primo Cittadino fa sapere inoltre che, in considerazione dell’accertata eccessiva circolazione e mobilità, in sede di Protezione Civile si sta valutando la previsione di misure più restrittive rispetto attualmente in vigore.

SOSPESA ATTIVITA’ COMMERCIALE. VIOLAVA PRESCRIZIONI

I prossimi appuntamenti in Protezione Civile: alle 16 di oggi si terrà un briefing con i responsabili dello Spoke Corigliano-Rossano ed il Dipartimento Prevenzione ASP. Alle 17.00 si farà il punto della situazione insieme le forze dell’ordine. Il Sindaco annuncia, inoltre, che in considerazione dell’accertata eccessiva circolazione e mobilità, in sede di Protezione Civile si sta valutando la previsione di misure esplicative o più restrittive rispetto attualmente in vigore.

Proseguono, intanto, i controlli serrati da parte delle forze dell’ordine su tutto il territorio per accertare il rispetto del Decreto Io resto a casa del Presidente del Consiglio dei Ministri, nell’ambito dei quali mattinata odierna (giovedì 12 marzo) Polizia Municipale e Carabinieri hanno provveduto alla sospensione dell’attività commerciale per un esercente in constatata violazione delle prescrizioni previste.

