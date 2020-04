Stagione estiva, Alitalia conferma i collegamenti con la Calabria

Fonte: CORRIERE DELLA CALABRIA

Dal prossimo 1 luglio riprenderanno i collegamenti da Reggio Calabria a Roma Fiumicino e Milano Linate con la Compagnia di bandiera

«Dal prossimo 1 luglio riprenderanno i collegamenti da Reggio Calabria a Roma Fiumicino e Milano Linate con la Compagnia di bandiera». Così si legge in un comunicato diffuso da Sacal. «Si conferma, ancora una volta, la partnership di lunga data tra Sacal e Alitalia, che ha già messo in vendita sul proprio sito web i collegamenti giornalieri da e per l’aeroporto Tito Minniti».

Lo dice il Presidente De Felice, che nel ringraziare i nuovi vertici dell’Alitalia «per aver mantenuto le pregresse intese di non abbandonare lo scalo reggino, evidenzia come, nonostante il periodo di grande difficoltà, Sacal non ha mai interrotto la sua attività di promozione e sviluppo dell’Aeroporto dello Stretto, ribadendone la strategicità all’interno del sistema aeroportuale calabrese e nazionale. Sempre per la stagione estiva, inoltre, Sacal ha confermato la partnership con la Compagnia Blue air che consentirà di volare, dal prossimo 18 giugno, dallo scalo reggino per Torino Caselle».

CANNIZZARO: «BIGLIETTERIA RIAPERTA»

«Alitalia ha appena riaperto la biglietteria per i voli da e per Reggio Calabria a partire dal 1° luglio, come avevamo annunciato nei giorni scorsi: l’Aeroporto dello Stretto, quindi, non chiuderà ma riaprirà non appena l’emergenza della pandemia sarà conclusa”. Lo afferma, in una nota, l’on. Francesco Cannizzaro.

«Con la nostra interlocuzione con il direttore generale di Alitalia, dott. Giancarlo Zeni, e il responsabile di Alitalia ai rapporti istituzionali, dott. Pietro Calderoni, abbiamo centrato un primo risultato importante per pianificare il rilancio del nostro territorio: si tratta di un piccolo segnale della politica dei fatti e della serietà, mentre altri remavano contro – pur avendo importanti ruoli istituzionali – ha tentato di speculare sull’emergenza in modo meschino, alimentando paure e allarmismi».

«Per far decollare l’Aeroporto e la Città si sta già dimostrando vincente la strategia della serietà e del lavoro intrapresa dal nuovo corso della Regione Calabria con Jole Santelli e l’Assessore ai Trasporti Mimma Catalfamo, con cui stiamo lavorando per andare oltre queste tratte e questi orari che chiaramente necessitano di un cambio in base alle esigenze del territorio e che cercheremo di migliorare per rispondere alle reali esigenze della popolazione, che merita servizi adeguati dopo anni di disastri». L’apertura della biglietteria Alitalia e il ripristino delle tratte, certificano la volontà della compagnia a non abbandonare lo scalo e come abbiamo nei giorni scorsi, più volte ribadito, a contribuire al rilancio definitivo dell’Aeroporto dello Stretto, ricordando che la stessa compagnia Alitalia è in una fase riorganizzativa e di rilancio. conclude Cannizzaro.

Commenta

commenti