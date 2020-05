Stagione balneare a Corigliano Rossano, il comune mercoledì 6 incontra i sindacati

Si lavora verso soluzioni condivise

Con l’approssimarsi dell’estate e l’imminente avvio della stagione balneare a Corigliano Rossano, è necessario verificare la possibilità di un’estensione percentuale della concessione per il solo anno in corso; promuovere la sospensione dell’addizionale regionale sulle concessioni demaniali e, contestualmente, sollecitare l’annullamento del canone demaniale 2020. Interpretando e facendo proprie le esigenze ed attese degli operatori del settore l’Amministrazione Comunale si farà portavoce di queste richieste con la Regione Calabria e col Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. È quanto dichiara l’assessore alla Protezione Civile Tatiana Novello informando che la questione, unitamente all’istituzione di un apposito regolamento, sarà al centro dell’incontro ad hoc promosso dall’Esecutivo Stasi con i sindacati fissato per domani, mercoledì 6 maggio, alle ore 8,30 nella sede della Protezione Civile.

L’obiettivo – continua – è quello di individuare e condividere soluzioni e creare tutte le condizioni favorevoli per garantire, in vista della stagione balneare alle porte, il necessario distanziamento sociale, la continua pulizia e la sanificazione dei servizi igienici e delle aree comuni finalizzate – conclude la Novello – a fronteggiare l’emergenza Covid-19 soprattutto in questa delicata fase 2.

Commenta

commenti