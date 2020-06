SS106, lavori rotatoria in contrada Toscano: c’è il primo incidente

Due furgoni si sono scontrati proprio a ridosso del blocco stradale regolamentato dai semafori. Basta Vittime annuncia esposto in Procura

L’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” comunica il primo incidente avvenuto in Contrada Toscano nel comune di Corigliano-Rossano «per merito dell’inquietante decisione della dirigenza di Anas Spa di aprire in estate e in quel luogo i cantieri per la realizzazione della rotonda di Zolfara».

Da una prima ricostruzione e dai rilievi fotografici l’incidente sarebbe avvenuto a seguito di un tamponamento tra due furgoni proprio a ridosso del blocco stradale di fermata toscano, proprio li dove insistono i cantieri della nuova rotatoria di contrada Zolfara.

«Nell’esprimere solidarietà alle persone coinvolte – scrivono dall’associazione Basta Vittime sulla SS 106 – fortunatamente non ferire gravemente, evidenziamo le responsabilità morali politiche del Partito Democratico e del M5S e ribadiamo la ferma volontà di presentare il prossimo lunedì un Esposto presso la Procura della Repubblica di Castrovillari al fine di tutelare i diritti di tutti i cittadini».

Commenta

commenti