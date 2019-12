SS106 ancora bloccata. Il sit-in dei cittadini di Thurio-Ministalla proseguirà anche nella notte

I cittadini delle contrade di Thurio e Ministalla non ci stanno più e hanno deciso, questa mattina, di bloccare la Strada Statale 106 e non hanno intenzione di levare le tende prima di non avere delle risposte certe da Catanzaro. Una situazione ormai di esasperazione per gli abitanti delle due frazioni di Corigliano Rossano. Negli occhi e nella mente è ancora viva la drammatica esondazione del Crati del 28 novembre 2018, quando solo una concausa di eventi ha evitato una tragedia. A mandare su tutte le furie i residente sono state le promesse rimaste inesaudite dal parte della Regione. L’inizio dei lavori promessi si stanno facendo attendere più del dovuto. Al momento sono stati posti solo una cabina e una recinzione fatta alla meno peggio all’inizio di quello che dovrebbe essere il cantiere. Thurio e Minisralla sono contrade che vanno avanti con il sudore della fronte e i tanti sacrifici degli agricoltori e degli allevatori autoctoni. Se da una parte il Crati è delizia dall’altra, quella più terrificante degli allarmi legati alle esondazioni, è diventata la croce con cui la politica e le istituzioni devono prontamente porre rimedio.

Commenta

commenti