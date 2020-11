Sport, dalla Regione 103mila euro per le società dilettantistiche calabresi

Il dipartimento della Presidenza della Regione liquiderà fondi a favore di 95 Associazioni sportive dilettantistiche regionali

Il dipartimento Presidenza, Settore Sport, su input del presidente facente funzioni della Giunta regionale, Nino Spirlì, che ha la delega in materia, nel giro di pochi giorni completerà una serie di liquidazioni a favore di 95 società dilettantistiche calabresi, per un totale di 103mila euro. Sono già stati liquidati, con due distinti decreti (del 13 e 16 novembre), circa 78mila euro per un totale di 33 associazioni sportive.

Sono inoltre previsti ulteriori interventi a favore delle asd calabresi, la cui attività risulta completamente bloccata a causa dell’emergenza covid.

È in via di predisposizione un decreto per la liquidazione di quasi 25mila euro a favore di altre 15 associazioni. Restano da erogare, per l’anno 2019, fondi per ulteriori 47 asd, per le quali il dipartimento è in attesa di integrazioni. «Si tratta – spiega la Presidenza della Regione – di un intervento economico importante che ha il fine di sostenere lo sport dilettantistico in un periodo di profonda crisi come quello attuale».

