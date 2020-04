Spoke Corigliano Rossano, la direzione ringrazia Associazione Ambito Territoriale di Caccia Cosenza 2

“Un sentito ringraziamento per l’impegno spontaneo e la grande sensibilità dimostrata alle problematiche sanitarie del territorio”

Una raccolta fondi destinata a fornire un sostegno significativo per l’acquisto di materiale sanitario necessario a far fronte alle esigenze dello Spoke di Corigliano Rossano è stata avviata dall’Associazione Ambito Territoriale di Caccia – Cosenza 2. Un’iniziativa per cui il Direttore Sanitario dr. Pierluigi Carino ha voluto ringraziare il presidente dell’organismo Nilo Lefosse. “Un sentito ringraziamento per l’impegno spontaneo, la grande sensibilità dimostrata alle problematiche sanitarie del territorio e la vicinanza agli operatori sanitari che quotidianamente assolvono alle loro funzioni per il bene di tutta la comunità”.

