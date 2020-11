Spoke Corigliano-Rossano, riapre il reparto di Oculistica

Dopo i lavori di adeguamento del quinto piano che ospiterà il nuovo reparto Covid, l’unità guidata dal dr Romano sarà insediata al terzo piano. Ma solo per le urgenze

Dopo 5 giorni di stop riapre l’unità operativa di Oculistica nel presidio ospedaliero “Giannettasio” di Rossano. Da oggi opererà al terzo piano della struttura. I suoi precedenti spazi, quelli allocati al quinto piano, saranno occupati dalla nuova ala del Reparto Covid che ospiterà 30 posti letto di degenza in osservazione.

Scongiurata, dunque, la possibilità di creare reparti spezzatino tra Cardiologia e Nefrologia – come si era paventato in un primo momento – che, invece, continueranno ad operare a pieno regime, senza riduzioni di posti letto.

Il reparto di oculistica, guidato dal primario Giuseppe Romano, continuerà ad operare in regime di urgenza solo con pazienti provenienti dal Pronto soccorso. Mentre nelle prossime ore dovrebbero essere attivate anche le prestazioni ambulatoriali urgenti come la fluorangiografia oculare per retinopatia diabetica grave, trattamenti laser per glaucoma, rottura di retina, retinopatia diabetica proliferante e valutazioni ortottiche per patologie neurologiche.

