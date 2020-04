Spoke Corigliano Rossano: l’Associazione Rossano Purpurea dona tute da bio-contenimento

Di seguito riportata la nota stampa del Direttore Sanitario dello Spoke Corigliano Rossano Dr. Pierluigi Carino

Il Direttore Sanitario dello Spoke Corigliano Rossano, Dr. Pierluigi Carino, ringrazia, l’Associazione Rossano Purpurea, che nel corso della giornata odierna, nella persona del Vice Presidente Antonio Tedesco, ha donato su indicazione del Dr. Vincenzo Pignatari N°30 tute da bio-contenimento di alta qualità, caratterizzate da calzari separati e sovrapponibili, per gli operatori sanitari impegnati quotidianamente nella lotta contro l’infezione da COVID-19.

«Un sincero ringraziamento per la generosità e attenzione dimostrata che, in questo delicato momento, consente di arricchire la dotazione di questo Spoke di Dispositivi di Protezione Individuale monouso poco reperibili sul mercato ed estremamente importanti per la protezione dei nostri operatori sanitari».

