Spoke Corigliano-Rossano: per la Dialisi sarà predisposto il terzo turno

È quanto fa sapere il parlamentare e componente della Commissione parlamentare sulla Sanità, Ciccio Sapia. Che poi annuncia «altre sinergie politiche per gli ospedali calabresi»

L’unità operativa complessa di Dialisi dello spoke di Corigliano-Rossano sarà potenziato. Nel reparto, diventato negli anni scorsi fiore all’occhiello della sanità ionica grazie alla direzione della nefrologa Teresa Cicchetti e oggi ottimamente diretto da Romano Musacchio, sarà istituito il terzo turno terapico. A darne notizia è il parlamentare del movimento 5 stelle nonché componente della Commissione parlamentare Sanità, Ciccio Sapia.

«Il commissario dell’Asp di Cosenza – dice il parlamentare del Movimento 5 Stelle – mi ha assicurato il proprio intervento sulle note carenze nei nosocomi di Corigliano-Rossano, a partire dalla Dialisi, per cui sta disponendo il terzo turno, e di Castrovillari. Inoltre ha anticipato che a breve visiterà tutti gli ospedali dell’Asp cosentina per conoscere da vicino le criticità da affrontare, dando priorità ai bisogni degli utenti. Urge riattivare gli ospedali di Praia e Trebisacce, per cui sollecito i commissari governativi Saverio Cotticelli e Maria Crocco».

«Registro la disponibilità e il pragmatismo del commissario ad interim dell’Asp di Cosenza, Giuseppe Zuccatelli, – precisa ancora Sapia – che con cui in direzione generale ho discusso delle necessità degli ospedali di Corigliano-Rossano, Castrovillari, Praia a Mare, Trebisacce e San Giovanni in Fiore».

«Soprattutto ora, alla Calabria servono concretezza e coesione. Siamo chiamati alla massima responsabilità – conclude il parlamentare – anche per causa del Coronavirus. Perciò serve il contributo, l’attenzione e la sinergia della politica, dei dirigenti e dei sindaci, che hanno un ruolo fondamentale per la tutela della salute».

