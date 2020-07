Spoke Corigliano Rossano, il direttore Carino ringrazia la Società Agricor per la donazione di materiale sanitario

Un contributo significativo quello dell’Agricor attraverso la donazione di tecnologie sanitarie di alto livello

Il Direttore sanitario dello Spoke di Corigliano Rossano, Dr. Pierluigi Carino, esprime il più sincero ringraziamento per la concreta vicinanza e solidarietà dimostrata dalla Soc. Cop. Agricor con sede in c.da Santa Lucia per far fronte alle esigenze dello Spoke in questo delicatissimo momento emergenziale “COVID-19” donando, con un contributo significativo, materiale e tecnologie sanitarie di alto livello destinati alla U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. di Rossano. Un sentito ringraziamento per l’impegno spontaneo e concreto, la grande sensibilità dimostrata alle problematiche sanitarie del territorio e la vicinanza agli operatori sanitari che quotidianamente assolvono alle loro funzioni per il bene di tutta la comunità.

