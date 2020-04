Spoke: assunto un nuovo medico… ma per le scrivanie della direzione sanitaria

Incredibile ma vero, durante l’emergenza covid non si rinforzano i reparti (vecchi e nuovi) perché l’esigenza è in direzione sanitaria

E poi succede che in tempo di emergenza, in Calabria, i medici vengono assunti per… finire seduti alla scrivania.

Incredibile ma vero, anzi verissimo. Ed è quello che sarebbe successo negli ultimi giorni nello spoke di Corigliano-Rossano dove è in fase di attivazione un discussissimo reparto Covid e dove da tempo mancano medici, infermieri e sanitari di ogni genere per far fronte alle giuste e prioritarie esigenze dei malati/utenti.

E pare, infatti, che sarebbe stato assunto (a tempo determinato), attingendo in forma diretta, addirittura dalle “graduatorie d’emergenza” (quelle che sono state aperte per far fronte all’emergenza Covid), un nuovo medico, un igienista per l’esattezza, da impiegare nel chiuso delle stanze della direzione sanitaria del presidio ospedaliero. Un luogo dove, si sa, si sfornano quotidianamente centinaia e migliaia di atti che contribuiscono a rendere efficientissimo il sistema sanitario ed ospedaliero della Sibaritide.

Ovviamente il condizionale è d’obbligo perché è risaputo che questo genere di notizie, sia l’Azienda sanitaria che la direzione dello stabilimento ospedaliero di Corigliano-Rossano, non le passino di prima mano attraverso i comunicati stampa, per come avviene, invece, per altre importanti iniziative.

Ci si muove sui “si dice”. Noi lo diciamo pure ma – a dire la verità – speriamo non sia così.

E ci auguriamo di ricevere ad ore una smentita (o conferma) della notizia. Ma, si badi bene, non perché sia un peccato assumere nuovo personale, anzi, il problema vero è che – nel caso – si continuerebbe ad assumere professionisti per destinarli lì dove probabilmente non c’è grande emergenza.

Non sarebbe stato, forse, più urgente reperire medici per mandarli a sostegno del nascente reparto Covid? Considerato che c’è una babele in atto per garantire le prestazioni di questa unità operativa complessa.

Non sarebbe stato più opportuno “arruolare” cardiologi, rianimatori, pneumologi invece di medici (igienisti) da scrivania?

Domande legittime, domande da popolo, che speriamo trovino presto risposta, non per noi – sia chiaro – ma per le migliaia di cittadini che ogni giorno si chiedono perché il sistema sanitario non funzioni.

Marco Lefosse

Commenta

commenti