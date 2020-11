Spifferi da Roma: «Il Governo vuole riaprire all’Immacolata per il Natale. A Gennaio, poi, nuovo lockdown»

Secondo quanto appreso l’Esecutivo sarebbe pronto ad aprire tutto tra appena un mese per poi tornare ad un lockdown più stringente nel mese di gennaio

Vi è un piano da parte del Governo per riaprire tutto all’Immacolata dando così una boccata d’ossigeno alla macchina Italia. A pubblicare questi spifferi che arrivano da Palazzo Chigi ci ha pensato Byoblu, noto giornale online. «Le feste di Natale sono salve insomma, in famiglia e con rigide prescrizioni che però già si sa non saranno seguite. E poi, nella seconda metà di gennaio, il governo tornerà a chiudere tutto».

Commenta

commenti