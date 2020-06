Progetto Spiagge Sicure, Cariati tra i comuni destinatari

32mila euro dal Ministero per garantire sicurezza

Il sindaco facente funzioni di Cariati Ines Scalioti esprime soddisfazione con l’Amministrazione Comunale per l’inserimento del comune i 150 comuni destinatari del finanziamento del Ministero dell’interno per il progetto nazionale Spiagge Sicure 2020. Fra gli obiettivi garantire sicurezza ed il più ampio monitoraggio possibile sul litorale anche in aderenza alle misure anti-Covid. Contrastare, prevenire e reprimere l’abusivismo commerciale. Salvaguardare il patrimonio ambientale e paesaggistico.

Un drone per il monitoraggio ed il controllo del territorio con tanto di formazione del personale per il suo utilizzo. Vestiario per il personale della Polizia Locale, Cartellonistica e dépliant informativi e gazebo, tavoli e sedie per l’allestimento di info-point, termo scanner, lavoro supplementare e lavoro straordinario. Le 32 mila euro concesse dal Ministero saranno investite nell’acquisto di strumenti ed attrezzature, per garantire maggiore controllo per la stagione estiva in corso e per le misure di prevenzione anti-Covid.

