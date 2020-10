Spezzano Albanese: due nuovi positivi. Preoccupazione per il Liceo cittadino

Si tratta due residenti della comunità arberesche e in questo momento sono in quarantena a casa. Attesa per il tampone su una docente

Sono due i positivi a Spezzano Albanese. A darne l’annuncio è stato il Primo cittadino Ferdinando Nociti. Lo stesso sindaco ha chiarito come le persone non siano originarie ma residenti della comunità spezzanese. In questo momento, da quanto appreso, sono in quarantena. Nociti, attraverso la pagina Facebook del Comune, ha aggiunto: «Attendiamo di sapere il risultato del tampone fatto alla docente del Liceo scientifico “Bachelet”». Bisogna ricorda come l’insegnante sia in quarantena fiduciaria dopo l’allarme per un possibile focolaio famigliare.

Commenta

commenti