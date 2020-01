“Speriamo che le parole del Ministro De Micheli non siano le solite promesse”

Con la visita di ieri 21 gennaio 2019 il ministro alle infrastrutture e ai trasporti Paola De Micheli ha annunciato l’avvio dei lavori del terzo megalotto della 106. Sull’argomento è intervenuto il candidato al Consiglio Regionale per la Lega Luigi Novello: «Voglio auspicare, da cittadino calabrese che ama la propria provincia e che vive la costa jonica, che le affermazioni del Ministro alle Infrastrutture Paola De Micheli siano vere e, che, quindi, verrà ad inaugurare i cantieri per l’avvio dell’opera nei primi giorni di marzo, anche se faccio davvero fatica a credere che ciò possa accadere in tempi così rapidi: fino a prova contraria, ad oggi, nella piana di Sibari, non è presente alcuna traccia dell’inizio delle attività per la cantierizzazione del progetto».

Il candidato leghista continua: «Ad ogni modo, voglio essere ottimista e voglio reputarmi soddisfatto delle dichiarazioni del Ministro De Micheli, poiché lasciano intendere quanto già trova riscontro tra le informazioni che ho avuto modo di raccogliere personalmente nelle scorse settimane. Esse, infatti, confermano l’avvio dell’opera entro il 2020. Per quanto ci riguarda, siamo certi che, grazie all’impegno della Lega e di noi tutti, faremo in modo di monitorare ogni fase legata all’avvio ed all’esecuzione del progetto».

Novello, in conclusione, dichiara: «Saremo certamente vigili ed impegnati, affinché questa infrastruttura, d’importanza strategica nazionale, non sia presa di mira dalla criminalità organizzata ed avremo gli occhi aperti affinché sia realizzata bene. Abbiamo atteso tanti anni ed insieme pretenderemo che l’opera sia costruita nel rispetto assoluto delle norme di legge previste in materia».

