Spaccio in piazza a Schiavonea, un arresto

Un giovane è stato sorpreso mentre cercava di cedere delle dosi a un cliente

Un insolito via vai da parte di noti consumatori di stupefacenti in una piazza della frazione di Schiavonea: è lo scenario che ha insospettito gli agenti del personale del Commissariato di P.S. di Corigliano-Rossano; che a seguito di un servizio di controllo ha tratto in arresto P. F. di anni 27, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In particolare i militari sono riusciti a sorprendere il giovane mentre cercava di cedere delle dosi ad un cliente/assuntore.

Successivamente perquisita l’abitazione dell’arrestato, all’interno sono stati rinvenuti altre dosi preconfezionate contenenti marijuana pari ad altri 50 grammi, un bilancino di precisione ed altro materiale utile al confezionamento delle dosi. Dell’avvenuto arresto è stato notiziato il P.M. di Turno della Procura della Repubblica di Castrovillari.

