Sequestrato anche circa mezzo chilo di marijuana. Vasta operazione di controllo a Corigliano-Rossano

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano-Rossano, in questi giorni, stanno operando una serie di controlli straordinari sul territorio. Sono stati programmati numerosi i servizi finalizzati alla prevenzione e in particolare volti a reprimere il fenomeno dello spaccio di stupefacenti nei luoghi ad alta frequentazione giovanile.

Ad oggi sono state tratte in arresto, in due diversi episodi, tre persone (tutte di sesso maschile), per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e sono stati sequestrati circa 500 grammi di marijuana.

Nel primo episodio, i poliziotti della Squadra Volante , dopo un breve inseguimento hanno fermato nei pressi della frazione Schiavonea un’autovettura, a bordo della quale viaggiava un soggetto, che in tutti i modi aveva cercato di eludere un posto di controllo. Il soggetto, un 56enne pluripregiudicato, veniva sottoposto ad accurata perquisizione personale e del veicolo, che faceva rinvenire nella tasca di un giubbotto più di mezzo etto di marijuana. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e messo a disposizione della competente autorità giudiziaria che ha disposto il rito direttissimo celebratosi quest’oggi .

Nella serata di ieri, lungo il tratto della strada statale 106 ubicato nell’area urbana di Rossano, invece, è stata controllata un’autovettura con a bordo due soggetti che viaggiavano con i finestrini abbassati nonostante il freddo. Alla vista del personale della Polizia di Stato cercavano invano di evitare il controllo. I due sono stati fermati e sottoposti a perquisizione, all’esito della quale venivano rinvenuti e sequestrati all’interno di una comune busta della spesa, poggiata sul tappetino lato passeggero, ben 4 involucri di cellophane trasparente contenente marijuana per un peso complessivo di 435 grammi. Sulla scorta degli elementi di reità raccolti i due soggetti, un 29 enne ed un 27enne, di nazionalità marocchina, venivano tratti in arresto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio e dopo le formalità di rito sono stati trasferiti presso la casa Circondariale di Castrovillari per come disposto dal Pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Castrovillari.

