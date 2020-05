Nuovo arresto per spaccio a Corigliano Rossano. Nascondeva 11 grammi di droga in un cassetto

Si tratta di un 27enne residente a Taranto ma di fatto domiciliato nella frazione Corigliano

Un giovane di 27 anni, F.C.A. residente a Taranto ma domiciliato a Corigliano è stato tratto in arresto dagli agenti del Commissariato di P.S. di Corigliano-Rossano. Già gravato da numerosi precedenti di polizia, l’uomo si trovava agli arresti domiciliari per il reato di associazione mafiosa finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Durante i controlli di routine ai quali lo stesso è sottoposto, il personale della Polizia di Stato – Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato P.S. di Corigliano-Rossano, ha voluto effettuare una perquisizione domiciliare. La decisione è seguita ad alcune risultanze investigative relative ad un’eventuale attività criminale posta in essere da F.C.A.

Durante la perquisizione, abilmente occultati in un cassetto con doppio fondo, sono stati rinvenuti circa 11 gr, di marijuana già suddivisa in dosi pronta per essere spacciata. Nella circostanza sono stati rinvenuti altresì un bilancino di precisione e materiale utile per il confezionamento della sostanza stupefacente. Dell’avvenuto arresto è stato notiziato il P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Castrovillari il quale ha disposto che F.C.A. fosse rimesso in libertà ai sensi dell’art.121 del c.p.p. e risottoposto alla misura coercitiva degli arresti domiciliari a disposizione dell’A.G. procedente.

Commenta

commenti