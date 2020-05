Spaccio di droga in casa, arrestato un 28enne di Corigliano Rossano

Sequestrate 41 dosi di hashish per un totale di 40 grammi e tutto l’occorrente per il confezionamento delle dosi

Uno strano via vai di persone che entravano e uscivano rapidamente da uno stabile di Rossano Centro ha destato i sospetti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Polizia di Corigliano Rossano. In particolare, nella serata di ieri, nel corso di specifici servizi di osservazione nell’area urbana di Rossano, gli agenti hanno tratto in arresto L. D. di 28 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. A seguito degli appostamenti, con una perquisizione domiciliare si è riuscito a rinvenire e sequestrare 41 dosi di sostanza stupefacente di tipo hashish per un totale di circa 40 gr., un bilancino di precisione e tutto l’occorrente per il confezionamento delle dosi.

L.D. tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana, dopo le formalità di rito è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione del P.M. di Turno della Procura della Repubblica di Castrovillari.

