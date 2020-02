Sottopasso viale de Rosis: apertura a breve. Lo assicura il sindaco

L’annuncio del primo cittadino attraverso un tweet pubblicato sul suo profilo social

“Ieri caduta di calcinacci e intervento vigili del fuoco. Da stamane intervento d’emergenza per ripristinare scossaline e ri-apertura del transito a brevissimo, in tempo record”. È il tweet lanciato circa un’ora fa dal sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, attraverso il suo profilo social, insieme ad una foto di un’autoscala a lavoro proprio nel tunnel che attraversa la linea ferroviaria ionica da una parte all’altra, nel cuore dello scalo di Rossano, e che collega viale de Rosis a viale Sant’Angelo.

Si desume, pertanto, che non dovrebbero esserci problemi statici alla base dell’intervento di chiusura al traffico dell’importante struttura viaria urbana, operato ieri sera dai vigili del fuoco, dopo che dei calcinacci si erano staccati dalla parete del sottopasso finendo per strada (leggi anche Cadono calcinacci: chiuso il sottopassaggio di Viale De Rosis). Solo mancanza di ordinaria manutenzione, quindi, che avrebbe determinato l’inconveniente. In questo momento, infatti, si sta provvedendo a sostituire le parti di lamiera zincata che ricoprono l’area superiore del tunnel. Una volta concluso questo intervento il sottopassaggio tornerà ad essere nuovamente transitabile. Parola del sindaco

