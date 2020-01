Sospetto caso di coronavirus a Reggio, la paziente «non desta preoccupazione»

Nuovo bollettino medico diramato dal Grande Ospedale Metropolitano reggino. La donna rimane ricoverata «per prudenza e non necessita di alcun supporto respiratorio». Esami inviati allo Spallanzani di Roma

REGGIO CALABRIA Nuovo aggiornamento sul caso sospetto di coronavirus in Calabria (qui la notizia). Un bollettino diramato dal Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria riporta che «le condizioni cliniche della paziente sono buone: non è febbrile, non necessita di alcun supporto respiratorio, gli esami diagnostici finora eseguiti in ospedale non destano preoccupazione; in via prudenziale la paziente rimane ricoverata presso la sezione di isolamento respiratorio del Reparto di Malattie Infettive. Si attendono i risultati degli esami che saranno effettuati sui campioni biologici che sono stati inviati stamattina al laboratorio di virologia dell’IRCSS specializzato in malattie infettive “Spallanzani” di Roma – termina il comunicato diramato dal Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria – e che saranno disponibili non prima di domani». (fonte https://www.corrieredellacalabria.it/regione/item/223107-sospetto-caso-di-coronavirus-la-paziente-non-desta-preoccupazione/)

