«Sospendere il Pagamento dell’Imu fino a Settembre!»

Data la ormai nota emergenza economica, non addebitabile ai nostri cittadini, chiediamo la immediata sospensione dell’Imu, Imposta Municipale Unica, in capo ai cittadini della Città di Corigliano-Rossano.

Molti i comuni calabresi, anche di piccole dimensioni, che hanno deciso di sospendere il pagamento, almeno per la stagione turistica sperando che porti una forte iniezione di liquidità, al fine di non pesare ulteriormente sul comparto economico.

Chiediamo, da Consiglieri Comunali di questa Città, di dare la medesima possibilità anche ai nostri cittadini già vessati da 30 giorni di chiusura delle proprie attività e da un forte crollo dell’economia interna.

Potremmo utilizzare questo tempo per risolvere la fastidiosa disparità, riguardo l’IMU, tra le due Comunità che crea contrasti al progetto di Fusione avviato.

Gino Promenzio

Consigliere Comunale Gruppo Civico e Popolare

Francesco Madeo

Consigliere Comunale Gruppo Gente di Mare

Rosellina Madeo

Consigliere Comunale Gruppo Fiori di Arancio

Aldo Zagarese

Consigliere Comunale Gruppo Partito Democratico

