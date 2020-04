Il Sogno americano: a New York fosse comuni per chi non ha soldi per un funerale

di Josef Platarota

Sono immagini shock quelle che giungono dalla Grande Mela. Siamo ad Hart Island, isoletta a nord del Bronx, qui, in delle fosse comuni, viene sepolto chi non si può permettere un funerale. L’altra faccia dell’America piegata in due dal virus, di quel sogno che se vissuto dalla parte sbagliata ha le sembianze di un incubo, di un inferno in terra. Tragici becchini i detenuti di Rikers Island, altri ultimi di un sistema ch000000000e il Covid 19 ha mostrato in tutta la sua anti-umanità e tragico egoismo. Non bastavano i parcheggi dove venivano ammassati i senza tetto, nemmeno il lasciare morire un ragazzo di 17 anni che non si poteva permettere delle cure adeguate contro il Coronavirus, ora quel mondo stelle e a strisce sta a ricordarci che non si è uguali nemmeno di fronte alla morte

